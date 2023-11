Brasse-Moi du Rock Espace Média Valence-en-Poitou, 11 novembre 2023, Valence-en-Poitou.

Valence-en-Poitou,Vienne

Soirée de soutien au Festival LA VOIX DU ROCK

Restauration sur place, bières et vins, quelques planches, frites…

Entrée prix libre et conscient en soutien aux musiciens et au festival.

dès 19h30 – Concert du duo L&S (Reprises Pop Rock – Poitiers)

Amis depuis toujours, Laly et Sylvain reprennent la musique d’hier et d’aujourd’hui à la sauce Bluesy. Un moment de bonne humeur et d’intimité en acoustique.

Laly et Sylvain sont des anciens membres des Eskrocs, groupe des élèves de l’école de musique de Couhé.

Concert de FEELARSEN à 21h45 (Rock Français – Limoges)

Originaire de Limoges, FEELARSEN est avant tout taillé pour la scène. Depuis maintenant deux ans, le groupe trace sa route en enchaînant les concerts dans les bars, les premières parties des Ramoneurs de Menhirs, des Sales majestés…

Leur dernier EP intitulé « Willy », est sorti en mai 2022..

2023-11-11 fin : 2023-11-11 23:45:00. .

Espace Média Rue Hemmoor – Couhé

Valence-en-Poitou 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Evening in support of the LA VOIX DU ROCK Festival

On-site catering, beer and wine, some planks, French fries…

Free, conscious admission in support of the musicians and the festival.

? from 7:30pm – Concert by duo L&S (Pop Rock covers – Poitiers)

Laly and Sylvain, lifelong friends, cover the music of yesterday and today with a bluesy twist. A moment of good humor and acoustic intimacy.

Laly and Sylvain are former members of Les Eskrocs, a group of students from Couhé music school.

? FEELARSEN concert at 9:45pm (French rock – Limoges)

Hailing from Limoges, FEELARSEN is first and foremost cut out for the stage. For two years now, the band has been charting its way through a series of bar gigs, opening for Les Ramoneurs de Menhirs, Les Sales majestés…

Their latest EP, entitled « Willy », was released in May 2022.

Velada en apoyo del Festival LA VOIX DU ROCK

Catering in situ, cerveza y vino, unas tablas, patatas fritas…

Entrada libre y consciente en apoyo de los músicos y del festival.

? a partir de las 19:30 h – Concierto del dúo L&S (Pop Rock covers – Poitiers)

Laly y Sylvain, amigos de toda la vida, versionan la música de ayer y de hoy con un toque bluesy. Un momento de buen humor e intimidad acústica.

Laly y Sylvain son antiguos miembros de Les Eskrocs, un grupo de estudiantes de la escuela de música de Couhé.

? Concierto de FEELARSEN a las 21.45 h (rock francés – Limoges)

Procedentes de Limoges, los FEELARSEN están hechos, ante todo, para el escenario. Desde hace dos años, el grupo se ha labrado su propio camino, actuando en bares, teloneando a Les Ramoneurs de Menhirs, Les Sales majestés…

Su último EP, Willy, se publicó en mayo de 2022.

Abend zur Unterstützung des Festivals LA VOIX DU ROCK

Verpflegung vor Ort, Bier und Wein, einige Bretter, Pommes frites…

Eintritt freie und bewusste Preise zur Unterstützung der Musiker und des Festivals.

? ab 19:30 Uhr – Konzert des Duos L&S (Coverversionen Pop Rock – Poitiers)

Die seit jeher befreundeten Laly und Sylvain greifen die Musik von gestern und heute auf bluesige Art und Weise auf. Ein Moment der guten Laune und der Intimität in akustischer Form.

Laly und Sylvain sind ehemalige Mitglieder der Eskrocs, einer Gruppe von Schülern der Musikschule Couhé.

? Konzert von FEELARSEN um 21.45 Uhr (Französischer Rock – Limoges)

Die aus Limoges stammende Band FEELARSEN ist vor allem für die Bühne gemacht. Seit nunmehr zwei Jahren geht die Band ihren Weg und spielt in Bars, als Vorgruppe der Ramoneurs de Menhirs, der Sales majestés usw..

Ihre letzte EP mit dem Titel « Willy » wurde im Mai 2022 veröffentlicht.

Mise à jour le 2023-10-17 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou