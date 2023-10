Versailles à Valence-en-Poitou : Le Château comme vous y étiez – VR Espace Média Valence-en-Poitou, 13 mai 2023, Valence-en-Poitou.

Versailles à Valence-en-Poitou : Le Château comme vous y étiez – VR Samedi 13 mai, 16h00 Espace Média

Visite virtuelle du Château à l’aide de casques de réalité virtuelle.

Accessible à partir de 13 ans.

Espace Média 21, rue Hemmoor Valence-en-Poitou 86700 Couhé Vienne Nouvelle-Aquitaine https://www.facebook.com/valenceenpoitou/ Réunissant des centaines de chefs-d’œuvre de 12 institutions et musées nationaux à découvrir sous forme numérique, la Micro-Folie de Valence-en-Poitou représente une galerie d’art virtuelle mêlant arts plastiques, spectacle vivant, design, architectures, etc, est une offre culturelle unique et ludique.

À visiter seul, en famille, ou entre amis, le Musée numérique vous donnera accès à une multitude de trésors. Parking sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T16:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00

©Micro-FolieVep_LaVillette