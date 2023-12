UNE IDEE GENIALE ESPACE MAYENNE Laval, 8 juin 2024, Laval.

Après le succès de « J’ai envie de toi », la nouvelle comédie écrite, mise en scène et jouée par Sébastien Castro & José Paul !Plébiscitée par la presse et le public la comédie Une idée géniale a reçu deux Molières cette année.Molière 2023 de la meilleure comédie de l’année.Molière 2023 de la meilleure comédienne dans un second rôle : Agnès Boury.On a tous un sosie dans le monde. Et si vous rencontriez le vôtre ? Depuis qu’ils ont visité un appartement pour s’installer ensemble, Arnaud a un léger doute : Marion a-t-elle eu un coup de cœur pour l’agent immobilier ? Par pur hasard, il rencontre le sosie de celui-ci et lui demande de se faire passer pour le véritable agent immobilier. Une idée géniale ! À moins que le faux agent se retrouve nez à nez avec le vrai… Et qu’un frère jumeau débarque à l’improviste.Trois sosies dans la même soirée, c’est trop pour Arnaud !ComédieDurée : 90 min (1h30)Avec Sébastien Castro, José Paul, Laurence Porteil, Agnès BouryAuteur Sébastien CastroMise en scène José Paul & Agnès BouryAssistant mise en scène Guillaume RubeaudMusique Michel WinogradoffDécor Jean HaasLumières Laurent BéalCostumes Juliette Chanaud

Tarif : 41.60 – 56.00 euros.

Début : 2024-06-08 à 20:30

ESPACE MAYENNE 2 RUE JOSEPHINE BAKER 53000 Laval