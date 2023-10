Exposition du Prix Aperçus Mayenne 2022 Espace Mayenne Laval, 14 octobre 2023, Laval.

Exposition du Prix Aperçus Mayenne 2022 Samedi 14 octobre, 08h30 Espace Mayenne Entrée réservée aux participants du « Forum des élus locaux et des acteurs publics »

Le Prix APERÇUS Mayenne, initié par le CAUE 53 en partenariat avec le Conseil départemental de la Mayenne, vise à mettre en valeur la création et l’innovation dans les domaines de l’architecture et de l’aménagement en Mayenne.

Parmi des opérations récentes, de toutes natures de programmes, de toutes tailles et situées dans toutes les communes du département, le CAUE distingue des réalisations qui témoignent de fortes qualités esthétiques, techniques, environnementales, paysagères ou urbaines.

Par ce prix, le CAUE souhaite saluer à la fois le travail des concepteurs (architectes, urbanistes, paysagistes) et l’engagement de leurs maîtres d’ouvrage publics et privés.

Découvrez les 22 opérations sélectionnées dont les 9 mentions et les 6 Grands Prix de cette édition au travers de la publication et l’exposition itinérante. Toutes deux présentent les opérations sélectionnées de l’édition 2022 tout en mettant en exergue les réalisations primées par le jury.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T08:30:00+02:00 – 2023-10-14T17:00:00+02:00

