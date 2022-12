FORUM de l’enseignement supérieur et des métiers Espace Mayenne Laval Catégories d’évènement: Laval

FORUM de l’enseignement supérieur et des métiers Espace Mayenne, 20 janvier 2023, Laval. FORUM de l’enseignement supérieur et des métiers 20 et 21 janvier 2023 Espace Mayenne Informer les jeunes sur leur avenir scolaire et professionnel. handicap moteur mi Espace Mayenne 2 Rue Joséphine Baker, 53000 Laval Grenoux-Ribaudières Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire L’édition 2023 proposera une organisation en quatre pôles (Parcours du CAP au BTS, Espace Métiers, Espace « Vie étudiante/orientation » et Enseignement supérieur) pour mieux accueillir les collégiens, lycéens et publics adultes en recherche d’une nouvelle orientation. Des universités, des écoles d’ingénieurs, de commerce, d’art, du secteur paramédical, du secteur agricole, les lycées publics et privés mayennais, ainsi que de nombreux centres de formation par apprentissage seront présents durant ces deux journées. Cette manifestation est organisée conjointement par l’association «Votre métier demain » et soutenue financièrement par Laval Agglomération, le Conseil Départemental et la Région Pays de la Loire. Un soin particulier a été apporté à l’Espace Métiers. Il s’agit, d’une part, de donner à voir pour illustrer ce qu’est la voie professionnelle, de valoriser les métiers manuels et industriels et d’autre part, de permettre au public d’échanger avec des chefs d’entreprises, des apprentis, des professionnels issus des métiers de la logistique, de la mécanique, de la Banque, de la communication, de la justice, de l’armée, de la réalité virtuelle, de la santé … Informations pratiques : Une restauration sera proposée sur site durant toute la durée du Forum.. Salle Pégase et Salle Mayenne : • Parcours du CAP au BTS : Education Nationale, Enseignement Catholique, MFR / Enseignement agricole,Apprentissage

• Espace Métiers avec l’accueil de professionnels présentant leurs secteurs d’activités et leurs métiers

• Enseignement Supérieur : stands des Grandes Ecoles et Universités

• La vie étudiante/orientation : CIO, Info jeune, Action Logement, etc…

