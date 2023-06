Ciné’Zik : Ça clap Espace Maurice Plaisantin Quincieux, 9 décembre 2023, Quincieux.

Ciné’Zik : Ça clap Samedi 9 décembre, 20h00 Espace Maurice Plaisantin

Avec le Chœur d’Enfants, Classe Orchestre, Orchestre Junior et Harmonie et la participation de l’école élémentaire. musique et images de cinema.

Espace Maurice Plaisantin 6 CHEMIN SAINT LAURENT , 69650 Quincieux Quincieux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T20:00:00+01:00 – 2023-12-09T22:00:00+01:00

