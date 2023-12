Festival Au Pont du Rock Espace Maurice Mélois Malestroit, 2 août 2024, Malestroit.

Malestroit Morbihan

Début : 2024-08-02

fin : 2024-08-03

33e festival Au Pont du Rock : fidèle à sa ligne artistique rock et ouverte à d’autres styles, le festival annonce deux têtes d’affiche mythiques qui complètent une programmation où se côtoient le rock qui cogne ; le rap, le hip-hop, le reggae, la pop, la fanfare techno et l’électro. Un cocktail explosif fait de têtes d’affiche, de groupes confirmés et de belles découvertes dans des styles différents qui annoncent un festival haut en couleur sur les bords de l’Oust.

Espace Maurice Mélois Rue de Narvik

Malestroit 56140 Morbihan Bretagne



