Thé Dansant Espace Maurice Faure Prayssac, 12 septembre 2023, Prayssac.

Prayssac,Lot

Une après-midi musette à Prayssac pour les amoureux de la danse. Venez découvrir les différents orchestres qui animeront ces après-midi..

2023-09-12 14:30:00 fin : 2023-09-12 19:00:00. 12 EUR.

Espace Maurice Faure Rue de la République

Prayssac 46220 Lot Occitanie



A musette afternoon in Prayssac for dance lovers. Come and discover the different orchestras that will be playing on these afternoons.

Una tarde de musette en Prayssac para los amantes del baile. Venga a descubrir los diferentes grupos que tocarán estas tardes.

Ein Musette-Nachmittag in Prayssac für Tanzliebhaber. Entdecken Sie die verschiedenen Orchester, die diese Nachmittage musikalisch gestalten werden.

Mise à jour le 2023-09-02 par OT Cahors – Vallée du Lot