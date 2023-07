25ème Festival de Tango: Despedida Espace Maurice Faure Prayssac, 29 juillet 2023, Prayssac.

Prayssac,Lot

Pour cette dernière journée vient le temps des au revoir et de la despedida..

2023-07-29 10:00:00 fin : 2023-07-29 14:50:00. 5 EUR.

Espace Maurice Faure

Prayssac 46220 Lot Occitanie



On this last day, it’s time for goodbyes and the despedida.

En este último día, llega el momento de las despedidas.

An diesem letzten Tag kommt die Zeit des Abschieds und der Despedida.

Mise à jour le 2023-07-01 par OT Cahors – Vallée du Lot