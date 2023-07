25ème Festival de Tango: Milonga et show des maestros Espace Maurice Faure Prayssac, 28 juillet 2023, Prayssac.

Prayssac,Lot

Pour la 25e édition du festival de Prayssac organisée par le Temps du Tango, le dress code de cette dernière soirée est « fleurs ». DJ François assurera la milonga et tous les maestros du festival feront le show..

2023-07-28 21:30:00 fin : 2023-07-29 02:00:00. 15 EUR.

Espace Maurice Faure

Prayssac 46220 Lot Occitanie



For the 25th edition of the Prayssac festival organized by Temps du Tango, the dress code for this final evening is « flowers ». DJ François will host the milonga, and all the festival’s maestros will perform.

Para la 25ª edición del festival de Prayssac, organizado por Temps du Tango, el código de vestimenta para esta velada final es « flores ». La milonga correrá a cargo de DJ François y actuarán todos los maestros del festival.

Ausgabe des Festivals in Prayssac, das von Le Temps du Tango organisiert wird, ist der Dresscode für diesen letzten Abend « Blumen ». DJ François wird für die Milonga sorgen und alle Maestros des Festivals werden die Show übernehmen.

Mise à jour le 2023-07-01 par OT Cahors – Vallée du Lot