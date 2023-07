25ème Festival de Tango: Pratique accompagnée et milonga Espace Maurice Faure Prayssac, 24 juillet 2023, Prayssac.

Prayssac,Lot

Pour la 25e édition du festival de Prayssac organisée par le Temps du Tango, nous vous proposons une grande soirée de pratique accompagnée avec des maestros, suivie d’une milonga animée par DJ Stefano..

2023-07-24 21:00:00 fin : 2023-07-25 02:00:00. 85 EUR.

Espace Maurice Faure

Prayssac 46220 Lot Occitanie



For the 25th edition of the Prayssac festival organized by Temps du Tango, we’re offering a great evening of accompanied practice with maestros, followed by a milonga led by DJ Stefano.

Para la 25ª edición del festival Prayssac, organizado por Temps du Tango, proponemos una gran velada de práctica acompañada con maestros, seguida de una milonga animada por DJ Stefano.

Ausgabe des Festivals in Prayssac, das von Le Temps du Tango organisiert wird, bieten wir Ihnen einen großen Abend mit begleiteten Übungen mit Maestros, gefolgt von einer Milonga, die von DJ Stefano moderiert wird.

Mise à jour le 2023-07-01 par OT Cahors – Vallée du Lot