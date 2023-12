Nuit de la lecture Espace Maurice Cauvin Bourganeuf, 1 décembre 2023, Bourganeuf.

Bourganeuf,Creuse

Sur le thème du corps.

N’ayez pas froid aux yeux, Mesdames, Messieurs, venez faire corps avec les textes. Nous vous proposons des histoires tirées par les cheveux, à corps perdus… Si le cœur vous en dit, venez écouter un moment de lectures en bonne compagnie. Et qui sait, vous finirez peut-être la tête dans les nuages…

A partir de 12 ans.

2024-01-20

Espace Maurice Cauvin

Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine



On the theme of the body.

Don’t be shy, ladies and gentlemen, come and be one with the texts. We’re offering you some hair-raising, body-breaking stories? If you feel like it, come and enjoy a moment of reading in good company. And who knows, maybe you’ll end up with your head in the clouds?

Ages 12 and up

Sobre el tema del cuerpo.

No sean tímidos, señoras y señores, vengan y conviértanse en uno con los textos. Tenemos algunas historias espeluznantes para que disfruten.. Si le apetece, venga y disfrute de un momento de lectura en buena compañía. Y quién sabe, ¿quizá acabe con la cabeza en las nubes?

A partir de 12 años

Zum Thema « Körper ».

Haben Sie keine Angst vor den Augen, meine Damen und Herren, werden Sie eins mit den Texten. Wir schlagen Ihnen Geschichten vor, die an den Haaren herbeigezogen sind, mit dem Körper verloren? Wenn Sie Lust haben, kommen Sie und hören Sie sich die Lesungen in guter Gesellschaft an. Und wer weiß, vielleicht haben Sie am Ende den Kopf in den Wolken?

Ab 12 Jahren

