Val-d'Oise Je suis tous les dieux / Spectacle de danse / chorégraphie Marion Carriau / SÉANCE SCOLAIRE – Par les villages, itinérance en Pays de France Espace maurice Béjart Puiseux-en-France, 30 novembre 2023, Puiseux-en-France. Je suis tous les dieux / Spectacle de danse / chorégraphie Marion Carriau / SÉANCE SCOLAIRE – Par les villages, itinérance en Pays de France Jeudi 30 novembre, 14h30 Espace maurice Béjart L’association Espace Germinal, en partenariat avec Roissy Pays de France et la ville de Puiseux-en-France invite les écoles et centre de loisirs à découvrir « Je suis tous les dieux », dès 6 ans. Au fil de ses métamorphoses, Marion Carriau laisse apparaitre des personnages magiques et des figures sacrées. Elle explore des gestuelles fines qui nous emmènent la nuit, dans une forêt, à la rencontre de traditions indiennes du bout du monde. Elle pratique ici deux langages chorégraphiques qu’elle croise avec élégance : la danse contemporaine et le bharata natyam, danse traditionnelle indienne, qui incarne encore aujourd’hui l’image d’une danse originale, dont l’étrangeté renforce le mystère. La séance scolaire aura lieu le jeudi 30 novembre à 14h30, à l’Espace Maurice Béjart, 1 Rue Éric Tabarly, 95 380, Puiseux-en-France. Espace maurice Béjart 1 rue Eric Tabarly 95380 Puiseux en France Puiseux-en-France 95380 Val-d’Oise Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

