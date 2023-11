Le monde de Peter Pan Espace maurice Béjart Puiseux-en-France, 29 novembre 2023, Puiseux-en-France.

Retrouvez les personnages iconiques de Peter Pan et du Capitaine Crochet dans une version inédite. Notre Wendy viendra mettre son grain de sel dans les rouages d’une île au tic-tac pourtant bien huilé. Suivez la deuxième étoile à droite, et puis tout droit jusqu’au matin…

LE PITCH

Tous les enfants grandissent, tous sauf un…

Et s’il vous emmenait vers un monde lointain, un monde où l’aube mouille l’inépuisable flore, colore les cours d’eau secrets et où partout le soleil se noie dans l’horizon ? Un monde où vous n’aurez plus jamais à grandir et où chaque jour est une aventure. Mais peut-être l’avez-vous tout simplement oublié.

Deuxième étoile à droite et tout droit jusqu’au matin !

Avec la création de cette nouvelle comédie musicale familiale, nous souhaitons offrir une histoire poétique, spectaculaire et incroyablement visuelle aux spectateurs, qu’ils soient adultes ou enfants.

« Le Monde de Peter Pan » évoque un conte universel, connu de tous, que nous souhaitons faire découvrir ou redécouvrir à travers une création ambitieuse qui permettra aux parents et aux enfants de passer 1h15 plongés dans un monde imaginaire et merveilleux.

A partir de 5 ans

1H15

8 comédiens

Tarif de 10€ pour les adultes et de 5€ pour les enfants.

Espace maurice Béjart 1 rue Eric Tabarly 95380 Puiseux en France Puiseux-en-France 95380 Val-d’Oise Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

