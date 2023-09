Eclipse Project – Tribute to Pink Floyd Espace maurice Béjart Puiseux-en-France Catégories d’Évènement: Puiseux-en-France

Val-d'Oise Eclipse Project – Tribute to Pink Floyd Espace maurice Béjart Puiseux-en-France, 7 octobre 2023, Puiseux-en-France. Eclipse Project – Tribute to Pink Floyd Samedi 7 octobre, 20h00 Espace maurice Béjart Tarif de 10€ pour les adultes et de 5€ pour les enfants. PINK FLOYD : considéré comme l’un des groupes les plus influents et innovants de l’histoire du rock, avec leur musique caractérisée par des textures sonores expérimentales, des paroles profondes et des performances scéniques spectaculaires..

Réservation sur le lien suivant: https://www.billetweb.fr/eclipse-project-tribute-to-pink-floyd Espace maurice Béjart 1 rue Eric Tabarly 95380 Puiseux en France Puiseux-en-France 95380 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/eclipse-project-tribute-to-pink-floyd »}] [{« link »: « https://www.billetweb.fr/eclipse-project-tribute-to-pink-floyd »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Samedi 7 octobre, 20h00
Espace maurice Béjart
1 rue Eric Tabarly 95380 Puiseux en France
Puiseux-en-France
Val-d'Oise

