Hoppla, on vit (encore) ! Kabarett Berlin 1933 Espace maurice Béjart Puiseux-en-France Catégories d’Évènement: Puiseux-en-France

Val-d'Oise

Hoppla, on vit (encore) ! Kabarett Berlin 1933 Espace maurice Béjart, 8 avril 2023, Puiseux-en-France. Hoppla, on vit (encore) ! Kabarett Berlin 1933 Samedi 8 avril, 20h30 Espace maurice Béjart gratuit, sur réservation. C’est avec plaisir que nous accueillerons « Hoppla, on vit (encore) », Kabarett Berlin 1933 » de René Fix. L’histoire : Février 33, Berlin Le « Volcan », un cabaret, s’apprête à ouvrir ses portes… pour la dernière fois. Le directeur et meneur de revue le sait mais se tait. Silence, donc et que la fête commence. Et pour cette dernière nuit « de folie », il veut lâcher ses dernières forces artistiques dans la bataille. Réservations obligatoire au 01 34 72 68 94. Espace maurice Béjart 1 rue Eric Tabarly 95380 Puiseux en france Puiseux-en-France 95380 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « mairie@puiseux-en-france.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-08T20:30:00+02:00 – 2023-04-08T22:00:00+02:00

2023-04-08T20:30:00+02:00 – 2023-04-08T22:00:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Puiseux-en-France, Val-d'Oise Autres Lieu Espace maurice Béjart Adresse 1 rue Eric Tabarly 95380 Puiseux en france Ville Puiseux-en-France Departement Val-d'Oise Age min 7 Age max 99 Lieu Ville Espace maurice Béjart Puiseux-en-France

Espace maurice Béjart Puiseux-en-France Val-d'Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/puiseux-en-france/

Hoppla, on vit (encore) ! Kabarett Berlin 1933 Espace maurice Béjart 2023-04-08 was last modified: by Hoppla, on vit (encore) ! Kabarett Berlin 1933 Espace maurice Béjart Espace maurice Béjart 8 avril 2023 Espace maurice Béjart Puiseux-en-France Puiseux-en-France

Puiseux-en-France Val-d'Oise