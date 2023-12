Cet évènement est passé Tango argentin du jeudi Espace Mathurin Méheut Roscoff Catégories d’Évènement: Finistère

Début : 2023-10-19 18:30:00

fin : 2023-10-19 19:30:00 . Vous rêvez de débuter en tango argentin ? ou vous avez quelques bases, ces cours sont pour vous!

organisé par l’association Tango à la mer à Roscoff.

Rejoignez nous au cours du Jeudi :

– débutants: de 18H30 à 19H30 .

et

– intermédiaires ( 1 a 2 ans de tango ) de 19H40 à 20H40 .

Découvrir le tango argentin en toute simplicité en couple ou à deux amies, possibilités de trouver un /une partenaire sur place.

Renseignements 06 77 56 90 90 Pour des infos supplémentaires vous pouvez également consulter le site web de notre association. .

Espace Mathurin Méheut Rue Brizeux

Roscoff 29680 Finistère Bretagne

