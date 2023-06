Atelier contes par Justine Nowick Espace Masselot Capinghem Capinghem Catégories d’Évènement: Capinghem

Atelier contes par Justine Nowick
Samedi 24 juin, 17h00
Espace Masselot

Sur inscription

Justine NOWIK a grandi à Capinghem et a proposé des ateliers théâtre pour les enfants à l'Espace Arc-en-Ciel. Désormais art-thérapeute, Justine nous explique que « l'art-thérapie est une méthode de soin permettant de dépasser ses difficultés personnelles par le biais de la créativité. Nul besoin d'être un artiste et de connaître des techniques de créativité comme le dessin ou la peinture, le but est d'apprendre à lâcher-prise, de se faire confiance ».

Le samedi 24 juin de 17h à 18h30, à l'Espace Masselot, 14 avenue Nelson Mandela.

Capinghem 59160

