Début : 2023-12-23

fin : 2023-12-23 . Le spectacle « A l’Aube » se déroulera le samedi 23 décembre à 16h et à 18h (durée 25 minutes) à l’espace Marland de Tonnerre.

C’est un théâtre musical pour tout-petits créer par la Compagnie ApiQuenotte.

Entrée gratuite, renseignements au 03 86 55 03 82 EUR.

Espace Marland Rue François Mitterrand

Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

