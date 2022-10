STAGE MODELAGE : LE LIEVRE ET LA TORTUE Espace Marie Curie Saint-Pierre-en-Auge Catégories d’évènement: Calvados

Saint-Pierre-en-Auge

STAGE MODELAGE : LE LIEVRE ET LA TORTUE Espace Marie Curie, 13 avril 2023, Saint-Pierre-en-Auge. STAGE MODELAGE : LE LIEVRE ET LA TORTUE Jeudi 13 avril 2023, 16h00 Espace Marie Curie

60€

Atelier créatif ! Espace Marie Curie 20 rue du Général Leclerc 14170 St Pierre Sur Dives Saint-Pierre-sur-Dives Saint-Pierre-en-Auge 14170 Calvados Normandie Qu’est ce que le modelage ?Le modelage par pinçage est une technique de façonnage par laquelle tout débutant devrait commencer. Elle permet de faire connaissance avec la terre. Le principe est de partir d’une boule que l’on va creuser pour réaliser progressivement un pot

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-13T16:00:00+02:00

2023-04-13T19:00:00+02:00 ECLAT D’AUGE_ Chloé DENIEL

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Saint-Pierre-en-Auge Autres Lieu Espace Marie Curie Adresse 20 rue du Général Leclerc 14170 St Pierre Sur Dives Saint-Pierre-sur-Dives Ville Saint-Pierre-en-Auge Age minimum 16 Age maximum 99 lieuville Espace Marie Curie Saint-Pierre-en-Auge Departement Calvados

Espace Marie Curie Saint-Pierre-en-Auge Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-pierre-en-auge/

STAGE MODELAGE : LE LIEVRE ET LA TORTUE Espace Marie Curie 2023-04-13 was last modified: by STAGE MODELAGE : LE LIEVRE ET LA TORTUE Espace Marie Curie Espace Marie Curie 13 avril 2023 Espace Marie Curie Saint-Pierre-en-Auge Saint-Pierre-en-Auge

Saint-Pierre-en-Auge Calvados