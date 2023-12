Le chant de l’arbre Espace Marcel Pagnol Villiers-le-Bel, 18 janvier 2024, Villiers-le-Bel.

Le chant de l’arbre 18 – 20 janvier 2024 Espace Marcel Pagnol Tarif : 2,50€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-18T09:30:00+01:00 – 2024-01-18T10:00:00+01:00

Fin : 2024-01-20T11:00:00+01:00 – 2024-01-20T11:30:00+01:00

Sylva, force naturelle qui est à la fois la terre, l’air, l’eau, la chaleur, chante pour encourager et célébrer les éléments naturels. Lui, sollicité par le chant et les mots de Sylva, s’élève, grand et majestueux; balancé par les milles branches de son corps….

‘Le chant de l’arbre’

Voix, Danse et Poésie

À partir de 2 ans / Durée 30 min

Mise en scène : Laurent Dupont

Jeu : Astrid Fournier-Laroque, Yoann Piovoso, Paolo Provenzano

Texte : Céline Bellanger

Scénographie : Patricia Lacoulonche

Création lumière : Christian Goulin

Costume : Gaëtan Leudière

Espace Marcel Pagnol 3 Avenue du 8 Mai 1945, 95400 Villiers-le-Bel

jeune public chant

Clémence Bélénus