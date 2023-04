[Conférence-débat] Cohabiter avec les écrans Espace Marcel Pagnol Chazelles-sur-Lyon Catégories d’évènement: Chazelles-sur-Lyon

[Conférence-débat] Cohabiter avec les écrans Espace Marcel Pagnol, 24 avril 2023, Chazelles-sur-Lyon. [Conférence-débat] Cohabiter avec les écrans Lundi 24 avril, 20h00 Espace Marcel Pagnol Sou des écoles de Chazelles sur Lyon : Les Petits Chapeliers:

L’association des parents élus de l’école vous convie

lundi 24 avril à 20h à la salle Marcel Pagnol

à un moment d’échanges sur la thématique des écrans, avec une personne ressource de la Ligue de l’Enseignement, chargée de mission sur l’éducation numérique. Espace Marcel Pagnol 11 boulevard Étienne Péronnet 42140 Chazelles-sur-Lyon Chazelles-sur-Lyon 42140 Loire Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-24T20:00:00+02:00 – 2023-04-24T22:00:00+02:00

