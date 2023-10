Loto de Noël Espace Marcel Joriot – Rue du Pont Bordeau – St Jean de Braye Saint-Jean-de-Braye Catégories d’Évènement: Loiret

Saint-Jean-de-Braye Loto de Noël Espace Marcel Joriot – Rue du Pont Bordeau – St Jean de Braye Saint-Jean-de-Braye, 10 décembre 2023, Saint-Jean-de-Braye. Loto de Noël Dimanche 10 décembre, 14h00 Espace Marcel Joriot – Rue du Pont Bordeau – St Jean de Braye Entrée libre. Le Comité des Fêtes Abraysien organise et anime un Loto, le Dimanche 10 Décembre 2023 à l’Espace Marcel Joriot, rue du pont Bordeau à St Jean de Braye.

5000€ de lots.

Ouverture des portes à 11h30. Début des jeux à 14h00.Fin des jeux à 19h00.

Sur place : Buvette – Sandwichs – Crêpes – Pâtisseries.

