La Note Antique Espace Marcel Clermont Fontenilles, vendredi 2 février 2024.

La Note Antique À la découverte de la musique de l’Antiquité Vendredi 2 février, 20h30 Espace Marcel Clermont Gratuit pour les moins de 12 ans / 5€ pour les 12 ans et + / Réservation obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-02T20:30:00+01:00 – 2024-02-02T22:00:00+01:00

Fin : 2024-02-02T20:30:00+01:00 – 2024-02-02T22:00:00+01:00

Deux musiciens-explorateurs nous emportent dans un concert ludique à la découverte de la musique dans l’Antiquité. Entre passé et présent, ils nous font découvrir, dans un jeu de miroirs des mélodies et des instruments vieux de deux mille ans. Ils nous content les récits mythologiques sur l’origine de nos instruments à cordes et à vent ainsi que leurs évolutions.

D’où vient la musique ? Comment Hermès a inventé la lyre? Pourquoi Athéna n’aimait pas le Aulos ? Et le dieu Pan, qu’a-t-il inventé ? Durant l’Antiquité la musique était partout et aucune activité humaine ne pouvait s’en passer.

Venez découvrir un concert original où dialoguent instruments antiques et modernes sous le regard des mythes et des dieux.

À partir de 8 ans / 5 € pour les 12 ans et +

Réservation : 05 34 47 00 47

La Note Antique : à la découverte de la musique de l’Antiquité

avec Alain Angeli & Cyrille Marche – Photos : Nicolas Boscariol

Plus d’informations : contact.ougarit@gmail.com – https://ougarit.fr/

Teaser : https://www.youtube.com/watch?v=F9C0bZb9dko

Spectacle jeunesse Musique

Photos : Nicolas Boscariol