Les Lois de la gravité Espace Marcel Clermont Fontenilles, 13 octobre 2023, Fontenilles.

Dans trois heures, le Lieutenant Pontoise pourra quitter son poste. À cet instant précis, une femme entre dans le commissariat désert et demande à être arrêtée. Quelques années plus tôt, elle a poussé son mari violent par la fenêtre de leur appartement du onzième étage. Elle a prétendu qu’il s’agissait d’un suicide et tout le monde l’a crue. Mais est-ce si facile de se faire arrêter ? Et pourquoi la policière refuse de prendre sa déposition ?

Publié en 2003, le roman de Jean Teulé « Les Lois de la Gravité » résonne encore plus fort aujourd’hui, à la lumière des événements récents, liés à la question des violences faites aux femmes. Initialement écrit pour deux hommes et une femme, cette adaptation du roman éponyme de Jean Teulé propose un face à face en miroir de deux femmes qui affrontent la violence, leurs doutes et leurs faiblesses. Pétries d’humanité, elles se battent avec courage et vérité. Grâce à la force de l’écriture de Jean Teulé cette tragi-comédie traite avec beaucoup d’humour une situation insolite mais cependant très sensible.

Jean Teulé est un romancier français aux multiples facettes, traduit dans vingt-quatre pays et souvent adapté à la scène et au cinéma. Homme de télévision, dessinateur, comédien, cinéaste et surtout écrivain, auteur d’une vingtaine de romans, tous publiés chez Julliard, parmi lesquels : « Le Magasin des Suicides », « Le Montespan », « Mangez-le si vous voulez », « Rainbow pour Rimbaud »« Les Lois de la gravité », déjà adapté au cinéma sous le titre « Arrêtez-moi ! » avec Miou Miou et Sophie Marceau.

Venez découvrir cette œuvre forte le vendredi 13 octobre à 21h à l’Espace Marcel Clermont de Fontenilles.

À partir de 12 ans / 5 € pour les 12 ans et +

Réservation : 05 34 47 00 47

Texte : Jean Teulé

Adaptation, mise en scène et jeu : Mira Simova et Corinne Jacquet

Lumières : Mickaël Harelt et Pascal Bonnet

Par la Compagnie L’Audacieuse

https://compagnielaudacieuse.fr/

https://youtu.be/g-SGElSpOBQ

2023-10-13T21:00:00+02:00 – 2023-10-13T22:30:00+02:00

Les Lois de la gravité Compagnie L’Audacieuse