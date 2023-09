2e Salon Bien-Être de Fontenilles Espace Marcel Clermont Fontenilles, 30 septembre 2023, Fontenilles.

2e Salon Bien-Être de Fontenilles 30 septembre et 1 octobre Espace Marcel Clermont Entrée libre

Le second « Salon Bien-Être » de Fontenilles se tiendra les 30 septembre & 1er octobre prochains à l’Espace Marcel Clermont – 21 avenue du 19 mars 1962. Les portes seront ouvertes – entrée libre – le samedi de 10h à 19h et le dimanche de 10h à 18h.

Durant ces deux jours, des professionnels du bien-être, du mieux vivre, vous feront découvrir aux travers de leurs activités une autre façon de prendre soin de soi et de son corps. Il faut se rendre à l’évidence, aujourd’hui la recherche du mieux vivre et du prendre soin de soi n’est plus une tendance éphémère, c’est devenu un mode de vie, une attitude, une prise de conscience. Mais pour réussir cette mutation au mieux-être, il faut trouver le juste équilibre.

Plus de 25 exposants seront présents ce week-end-là afin de vous faire découvrir leurs pratiques tels que la sophrologie, le yoga, les massages, le magnétisme, la lithothérapie, les produits naturels… Les visiteurs sont les bienvenus pour échanger sur des sujets liés au corps et/ou au mental ; et par la même occasion s’autoriser à participer aux conférences et/ou aux ateliers afin de découvrir les clefs de leur propre bien-être.

Des thématiques variées : la douleur, le son et ses bienfaits, le massage et déboutement, le prendre soin de son corps et de son mental, le yoga du visage et automassage, les émotions et bien d’autres seront animés par des professionnels du bien-être.

Cette année, la magie s’invite à l’Espace Clermont pour le plaisir des enfants et des plus grands, le samedi après-midi de 17h à 19h. Une restauration salée et sucrée sera assurée tout au long du week-end par l’Instant Crêpes.

CONFÉRENCES & ATELIERS

Samedi 30 septembre

11h00-11h30 – Sandra CAMPS – S’apaiser : prendre soin de son corps et de son mental

11h45-12h15 – Marion PONTHUS – Qu’est-ce qu’une doula ?

13h15-13h45 – Mercedes de la FUENTE VEGA – Yoga du visage et automassage

14h00-14h30 – Vincent SCOURZIC – Bilan de compétences / Bien-être professionnel

14h45-15h30 – Sandra CASSON – L’ergothérapie et les troubles des apprentissages

15h45-16h15 – Delphine QUINTIN – Mantra expérience du son

16h30-17h00 – Vanessa ALBISTUR – Atelier Massage Parent / Enfant (2-4 ans) Tapis de gym nécessaire pour participer

17h00-19h00 – Thierry FERRAZ – Magie pour petits & grands

Dimanche 1er octobre

11h00-11h30 – Sandra CAMPS – Les bienfaits de la sophrologie pour les enfants

11h45-12h15 – Stéphanie PEYROU – Impact des émotions sur nos organes en Énergétique Chinoise

13h15-14h00 – Delphine QUINTIN – Yoga sur chaise

14h15-15h15 – Karine XAVIER – Le son et ses bienfaits

15h15-16h00 – Sandra CASSON – Le développement sensoriel du tout-petit

16h15-16h45 – Vanessa ALBISTUR – Atelier Massage Parent / Enfant (6-12 ans) Tapis de gym nécessaire pour participer

EXPOSANTS

Vanessa ALBISTUR – Relaxation corporelle

Natacha AYARI – Nataya Bijoux – Créatrice de bijoux

Sandrine BAROLLO – Les Ailes de Cristal – Soins énergétiques, massages, bijoux

Coralie BOURGEAT – Un voyage au cœur de soi – Massages

Maïté BREIL – Thérapie de Magnétisme

Sandra CAMPS – Sophrologue

Sandra CASSON – Ergothérapeute

Didier CAVAILLES – Cœur minéral – Créations artisanales en pierres fines

Céline COUREL – Être Ô Petit Soin – Massages bien-être

Sam DE QUILLACQ – Les mains de Sam – Énergéticienne, méthode Emmett, bijoux, lithothérapie

Christelle GAJAC – Comme dans ta bulle – Yoga

Émilie GALL – Les lingettes de poulette – Création de produits éco-responsables

Stéphane GARRIGUES – Magnétiseur

Sandrine GAUCHET – Luce Bijoux – Lithothérapie

Florence GHIANDAI – Forever – Produits à l’Aloe Vera

Fabienne JAOUEN – Sophrologue

Évelyne MALHOMME – Massages énergétiques

Agnès MENEGHETTI – Bulle de bien-être – Massages bien-être

Agnès PALIS – Les fleurs au cœur de notre guérison – Praticienne en floraison

Stéphanie PEYROU – Énergétique chinoise

Marion PONTHUS – Fleur de vie – Doula, accompagnante en périnatalité

Delphine QUINTIN – Bien-être du cœur – Yoga adapté

Marie-Claire RICHEZ – Âmes et Conscience – Médium, magnétisme, hypnose, énergéticienne, coach de vie

Mylène SANDOZ – Anayawaka – Kinésiologie, massages

Vincent SCOURZIC – Bien-être professionnel, bilan de compétences

Mercedes VEGA – Eydos – Cosmétiques des plantes

Karine XAVIER – Sonothérapeute

Nous vous attendons nombreuses et nombreux pour ce 2e salon autour du bien-être !

Plus d’informations : 05 61 91 55 80

Espace Marcel Clermont 21 avenue du 19 Mars 1962 31470 Fontenilles Fontenilles 31470 Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-30T10:00:00+02:00 – 2023-09-30T19:00:00+02:00

2023-10-01T10:00:00+02:00 – 2023-10-01T18:00:00+02:00

Salon Bien-Être bien-être