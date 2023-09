Cet évènement est passé Retransmission des matchs ouverture et finale Coupe du Monde de Rugby 2023 Espace Marcel Clermont Fontenilles Catégories d’Évènement: Fontenilles

Haute-Garonne Retransmission des matchs ouverture et finale Coupe du Monde de Rugby 2023 Espace Marcel Clermont Fontenilles, 8 septembre 2023, Fontenilles. Retransmission des matchs ouverture et finale Coupe du Monde de Rugby 2023 8 septembre et 28 octobre Espace Marcel Clermont Gratuit sur réservation Fontenilles, terre de rugby ? Certainement ! La Ville de Fontenilles vous propose de vibrer avec la Coupe de Monde de Rugby 2023 en vous proposant les retransmissions (à l’Espace Marcel Clermont) des matchs d’ouverture – France / Nouvelle Zélande le vendredi 8 septembre – et de la finale qui se déroulera le samedi 28 octobre

Pour ce match d’ouverture, rendez-vous dès 19h à l’Espace Marcel Clermont pour un petit échauffement avec au programme : Des animations constituées de petits « ateliers » à destination des enfants : maquillage, coloriage, jeux rugby, meilleure tenue de supporter…

Un food truck : « Le Bistrop'Bon » sera prêt bien avant le coup d'envoi pour aiguiser votre appétit avec son assiette apéro et saura combler le petit creux à la mi-temps !

Une buvette tenue par l'équipe de Rugby Loisirs & Touch « Aïe Glanders » de l'US Canton St-Lys pour contrer les extinctions de voix avant le coup de sifflet final ! ⚠️ Attention, les places sont limitées à 300 personnes !

Ne tardez pas et sautez sur votre téléphone pour réserver vos places au 05 61 91 55 80.

Nous vous attendons nombreuses et nombreux pour soutenir et encourager notre XV de France ! Plus d’informations et réservations : 05 61 91 55 80 Espace Marcel Clermont 21 avenue du 19 Mars 1962 31470 Fontenilles Fontenilles 31470 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 61 91 55 80 »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/lebistropbon »}, {« link »: « https://www.aie-glanders.com/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

