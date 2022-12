Dictée intergénérationnelle de Fontenilles Espace Marcel Clermont, 28 janvier 2023, Fontenilles.

Inscription obligatoire

de 8 à 99 ans !

Espace Marcel Clermont 21 avenue du 19 Mars 1962 31470 Fontenilles Fontenilles 31470 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://bit.ly/3YpZKNe »}]

La Ville de Fontenilles donne le coup d’envoi des inscriptions pour sa grande dictée intergénérationnelle qui aura lieu samedi 28 janvier à 14h30 à l’Espace M. Clermont.

Certes il reste plus d’un mois avant l’événement mais cela nous permet de tester un mode d’inscription complètement dématérialisé via notre site internet. Flashez le QR-code que vous trouverez sur nos supports de communication ou cliquez sur ce lien https://bit.ly/3YpZKNe et laissez-vous guider. Pas de panique pour les « allergiques » à l’informatique, il sera possible de s’inscrire à l’accueil de l’Hôtel de Ville.

N’hésitez pas à venir en famille, enfants, parents et grands-parents pour savoir lequel d’entre vous est le plus aguerri en orthographe, grammaire et conjugaison ! Des lots sont à gagner pour toutes et tous. Les plus jeunes pourront s’inscrire à partir de 8 ans jusqu’à 11 ans dans la catégorie « Enfants », les 12-15 ans choisiront « Adolescents » et enfin, à partir de 16 ans les participants seront dans la catégorie « Adultes » – et sans limite d’âge !

Réservez dès à présent votre participation, les places sont limitées ! Des animations vous attendent ainsi qu’un grand goûter et en bonus, la présence d’un invité mystère ?… qui sera participant, collaborateur… ? Chut !

Inscrivez-vous !



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-28T14:30:00+01:00

2023-01-28T18:00:00+01:00