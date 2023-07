Palpite Espace Marc Sangnier Mont-Saint-Aignan, 24 mars 2024, Mont-Saint-Aignan.

Palpite Dimanche 24 mars 2024, 10h30, 15h30 Espace Marc Sangnier 5€ / 1€

Peut-on tomber dans un trou de mémoire ? Deux exploratrices chutent au fond d’une mémoire inconnue dont elles tentent de reconstituer les éboulis et les accidents. Car les souvenirs de Madeleine T., qui refuse de quitter son quartier d’enfance promis à la démolition, vacillent. Tour à tour urbanistes, amies d’enfance et amoureux perdus, elles reconstituent des fragments de vie en un vertigineux puzzle où se mêlent petite et Grande histoire…

Ce spectacle émouvant passionnera les aînés autant que les plus jeunes.

Moment musical à l’issue du spectacle.

Réservation : en ligne, par mail à billetterie@montsaintaignan.fr, par téléphone au 02 79 18 99 00 et à l’Espace Marc-Sangnier du mardi au vendredi de 13h30 à 17h30.

Espace Marc Sangnier Rue Nicolas Poussin Mont Saint Aignan Mont-Saint-Aignan 76130 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « email », « value »: « billetterie@montsaintaignan.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://montsaintaignan.notre-billetterie.fr/billets?spec=196&kld=2324 »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 79 18 99 00 »}] [{« link »: « https://montsaintaignan.notre-billetterie.fr/billets?spec=196&kld=2324 »}, {« link »: « mailto:billetterie@montsaintaignan.fr »}] https://www.culture.montsaintaignan.fr/evenement/palpite/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-24T10:30:00+01:00 – 2024-03-24T11:30:00+01:00

2024-03-24T15:30:00+01:00 – 2024-03-24T16:30:00+01:00