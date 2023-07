Animal triste Espace Marc Sangnier Mont-Saint-Aignan, 14 mars 2024, Mont-Saint-Aignan.

Animal triste Jeudi 14 mars 2024, 20h00 Espace Marc Sangnier 15€ / 10€ / 5€ / 1€

Si l’animal est triste, il continue à danser, même dans le noir ! Émanation de plusieurs groupes rouennais dont la Maison Tellier et Darko (les habitués de la scène rouennaise reconnaîtront d’ailleurs le chanteur Yannick Marais), cette hydre à six têtes enflammera l’Atelier avec son rock organique, racé et mélodique.

Se frottant aux fantômes du passé, les six distilleront une musique intemporelle, crépusculaire et sans artifices marquée par une sincérité totale avec beaucoup de talent.

Réservation : en ligne, par mail à billetterie@montsaintaignan.fr, par téléphone au 02 79 18 99 00 et à l’Espace Marc-Sangnier du mardi au vendredi de 13h30 à 17h30.

