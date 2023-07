Le jour des corneilles Espace Marc Sangnier Mont-Saint-Aignan, 12 mars 2024, Mont-Saint-Aignan.

Le jour des corneilles Mardi 12 mars 2024, 20h00 Espace Marc Sangnier 15€ / 10€ / 5€ / 1€

Création 2024 en co-accueil avec le CDN de Normandie-Rouen.

Au cœur d’une forêt, véritable troisième personnage de la pièce, le fils Courge raconte, sans en mesurer la dureté, sa quête de l’Amour fou pour son père. Prêt à toutes les violences de langage et d’action pour tenter de saisir ce sentiment, il dépeint un être brutal, sorte d’ogre qui lit l’avenir dans les étoiles. Maintenant constamment le spectateur aux aguets, Céline Schaeffer transpose à merveille l’atmosphère et la prodigieuse langue d’un palpitant récit à haute teneur métaphorique.

Réservation : en ligne, par mail à billetterie@montsaintaignan.fr, par téléphone au 02 79 18 99 00 et à l'Espace Marc-Sangnier du mardi au vendredi de 13h30 à 17h30.

