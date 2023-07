Mille millions de mille chimères !!! Espace Marc Sangnier Mont-Saint-Aignan Catégories d’Évènement: Mont-Saint-Aignan

Seine-Maritime Mille millions de mille chimères !!! Espace Marc Sangnier Mont-Saint-Aignan, 5 mars 2024, Mont-Saint-Aignan. Mille millions de mille chimères !!! 5 – 30 mars 2024 Espace Marc Sangnier Entrée libre et gratuite Un drôle de bestiaires va peu à peu envahir la Galerie de l’Espace Marc-Sangnier transformant pour un temps cet espace en un véritable atelier du rêve dans lequel les enfants laisseront libre cours à leur imagination. À la manière de sculpteurs, ils s’empareront des quelque 200 pièces en carton figurant des parties de corps d’animaux pour expérimenter les volumes, assembler et tester des équilibres mais surtout donner vie à des créatures fantastiques. Des jeux et une fabrique à histoires ad hoc viendront astucieusement compléter le dispositif. Espace Marc Sangnier Rue Nicolas Poussin Mont Saint Aignan Mont-Saint-Aignan 76130 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 79 18 99 00 »}] https://www.culture.montsaintaignan.fr/evenement/exposition-millemillionsdemillechimeres/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

