Tout et son contraire Espace Marc Sangnier Mont-Saint-Aignan, 28 février 2024, Mont-Saint-Aignan.

Tout et son contraire Mercredi 28 février 2024, 15h30 Espace Marc Sangnier Entrée gratuite sur réservation

Dans le cadre du dispositif Vacances en arts.

Mais que serait donc le jour sans la nuit ? Qui appellerait-on la petite s’il n’y avait pas la grande ? Vous l’aurez compris : on a tous besoin de tout et de son contraire comme le loup a bien sûr besoin de la mésange ! Thomas et Coralie, tant conteurs que musiciens, vont aider les tout-petits à explorer ces contraires : chansons, jeux de doigts, lecture musicale…Voici les ingrédients d’un spectacle tout à la fois interactif et très intimiste pensé comme un moment poétique de partage et de découverte.

Réservation : par mail à billetterie@montsaintaignan.fr, par téléphone au 02 79 18 99 00 et à l’Espace Marc-Sangnier du mardi au vendredi de 13h30 à 17h30.

Espace Marc Sangnier Rue Nicolas Poussin Mont Saint Aignan Mont-Saint-Aignan 76130 Seine-Maritime Normandie [{« link »: « mailto:billetterie@montsaintaignan.fr »}] https://www.culture.montsaintaignan.fr/evenement/toutetsoncontraire/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-28T15:30:00+01:00 – 2024-02-28T16:30:00+01:00

2024-02-28T15:30:00+01:00 – 2024-02-28T16:30:00+01:00