Illusions perdues Espace Marc Sangnier Mont-Saint-Aignan, 21 février 2024, Mont-Saint-Aignan.

Illusions perdues 21 – 24 février 2024 Espace Marc Sangnier 20€ / 15€ / 5€ / 1€

Lucien de Rubempré, jeune poète ambitieux, a quitté sa province bien décidé à conquérir Paris. Mais sa grandeur d’âme se heurte vite à un milieu où les beaux sentiments ont capitulé devant la nécessité de parvenir. Adaptant à merveille le roman monstre de Balzac, Pauline Bayle propose une mise en scène épurée portée par cinq jeunes artistes incandescents et tend à notre époque un cruel miroir. Impressionnant !

“Pauline Bayle réussit un spectacle d’une force, d’une beauté, d’une tenue et d’une qualité dramaturgique exceptionnelles. Voilà une pièce qui mériterait des spectateurs très nombreux tant elle réussit à lier une insolente audace artistique à une accessibilité totale.”

Catherine ROBERT, LA TERRASSE

Réservation : en ligne, par mail à billetterie@montsaintaignan.fr, par téléphone au 02 79 18 99 00 et à l’Espace Marc-Sangnier du mardi au vendredi de 13h30 à 17h30.

Espace Marc Sangnier Rue Nicolas Poussin Mont Saint Aignan Mont-Saint-Aignan 76130 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://montsaintaignan.notre-billetterie.fr/billets?spec=183&kld=2324 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@montsaintaignan.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 79 18 99 00 »}] [{« link »: « https://montsaintaignan.notre-billetterie.fr/billets?spec=183&kld=2324 »}, {« link »: « mailto:billetterie@montsaintaignan.fr »}] https://www.culture.montsaintaignan.fr/evenement/illusionsperdues/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-21T20:00:00+01:00 – 2024-02-21T22:30:00+01:00

2024-02-24T18:00:00+01:00 – 2024-02-24T20:30:00+01:00