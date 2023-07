Sha Doizo Espace Marc Sangnier Mont-Saint-Aignan, 11 février 2024, Mont-Saint-Aignan.

Sha Doizo Dimanche 11 février 2024, 10h30 Espace Marc Sangnier 5€ / 1€

Sha Doizo est un animal imaginaire qui vit dans un jardin imaginaire. Ni chat, ni doigt, ni oiseau, Sha Doizo est un peu tout ça en même temps.

Il voudrait bien voler mais un chat ne vole pas.

Il voudrait bien miauler mais un doigt ne miaule pas.

Sha Doizo va découvrir ainsi, chemin faisant, qui il est vraiment…

Une réjouissante fable poétique qui provoquera, à coup sûr, l’émerveillement des petits et des grands !

“La magie s’opère avec des moyens très simples.”

Moment musical à l’issue du spectacle.

Réservation : en ligne, par mail à billetterie@montsaintaignan.fr, par téléphone au 02 79 18 99 00 et à l’Espace Marc-Sangnier du mardi au vendredi de 13h30 à 17h30.

Espace Marc Sangnier Rue Nicolas Poussin Mont Saint Aignan Mont-Saint-Aignan 76130 Seine-Maritime Normandie

