Particule Espace Marc Sangnier Mont-Saint-Aignan, 28 janvier 2024, Mont-Saint-Aignan.

Particule Dimanche 28 janvier 2024, 10h30 Espace Marc Sangnier 5€ / 1€

Avec un peu de papier et beaucoup d’imagination…La neige de l’Alaska, un nuage rigolo surgissent ; une ombre qui fait peur ou des bruits de pas sur la glace apparaissent. Au gré de froissements et de pliages, deux danseuses donnent vie au papier et l’habitent juste pour s’amuser.

Dans cette création où les formes s’inventent avec une grande douceur, la musique invite à prendre un envol vers des destinations ludiques et poétiques grâce à la danse, cet art sans mots, compris d’emblée par les tout-petits.

Moment musical à l’issue du spectacle par le Conservatoire de Rouen

Réservation : en ligne, par mail à billetterie@montsaintaignan.fr, par téléphone au 02 79 18 99 00 et à l’Espace Marc-Sangnier du mardi au vendredi de 13h30 à 17h30.

Espace Marc Sangnier Rue Nicolas Poussin Mont Saint Aignan Mont-Saint-Aignan 76130 Seine-Maritime Normandie

