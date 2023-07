FABLA Espace Marc Sangnier Mont-Saint-Aignan Catégories d’Évènement: Mont-Saint-Aignan

Seine-Maritime FABLA Espace Marc Sangnier Mont-Saint-Aignan, 23 janvier 2024, Mont-Saint-Aignan. FABLA Mardi 23 janvier 2024, 20h30 Espace Marc Sangnier 15€ / 12€ / 10€ FABLA est un groupe de jazz moderne mêlant écriture très travaillée, solos et improvisation libre. Chaque morceau est une histoire différente, dans laquelle les musiciens se plaisent à chercher une nouvelle manière de la raconter. On voyage alors avec eux d’un récit à un autre, d’un son à un autre, et de surprises en surprises ! Le groupe explore les formes, explose les codes, recherche de nouvelles textures pour mieux servir la musique qu’il joue et mettre en lumière les musiciens qui la font. Venez voyager avec eux ! Réservation : accueil billetterie du CDN de Normandie-Rouen, par téléphone au 02 35 70 22 82. Espace Marc Sangnier Rue Nicolas Poussin Mont Saint Aignan Mont-Saint-Aignan 76130 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 35 70 22 82 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

