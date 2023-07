La Nuit de la lecture Espace Marc Sangnier Mont-Saint-Aignan, 20 janvier 2024, Mont-Saint-Aignan.

La Nuit de la lecture Samedi 20 janvier 2024, 18h00 Espace Marc Sangnier Entrée libre et gratuite

Comme un écho qui s’imposait, le thème retenu pour la 8e édition des Nuits de la Lecture ne sera évidemment pas sans évoquer les Jeux Olympiques de Paris 2024.

Mais ce thème n’invite pas seulement à rechercher comment les auteurs et les autrices ont appréhendé, dans leurs œuvres, le motif du “corps sportif”. Le corps figuré dans l’espace littéraire propose une infinité d’avatars, de métamorphoses et de réflexions. Le corps peut être tour à tour une évocation poétique, un sujet d’anatomie pour la science, le miroir des traits de caractère d’un personnage de roman ou d’album.

Le corps est aussi un thème éminemment politique, qui s’inscrit dans un “corpus” et permet d’aborder des questions très contemporaines : le féminisme ou la relation de l’homme à la nature, pour ne citer que ces exemples.

Alors pour cette 8e édition des Nuits de la lecture, choisissez les textes qui vous ont les plus émus ou intéressés et n’hésitez plus : partageons-les pour goûter le plaisir de lire ensemble lors d’une soirée participative.

Espace Marc Sangnier Rue Nicolas Poussin Mont Saint Aignan Mont-Saint-Aignan 76130 Seine-Maritime Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-20T18:00:00+01:00 – 2024-01-20T21:00:00+01:00

