Seine-Maritime Concert du Nouvel An Espace Marc Sangnier Mont-Saint-Aignan, 14 janvier 2024, Mont-Saint-Aignan. Concert du Nouvel An Dimanche 14 janvier 2024, 16h30 Espace Marc Sangnier 15€ / 10€ / 5€ / 1€ Pour fêter en musique la nouvelle année, l’orchestre symphonique Opus 76 revisite quelques grandes pages musicales dans un programme réjouissant où la tradition sera sans doute bousculée par quelques surprises. Sous la direction de Tristan Benveniste, les 50 musiciens de cette formation composée de professionnels et d’amateurs, se sont rapidement imposés sur la scène musicale normande et au-delà. Laissez-les vous entraîner dans un tourbillon de notes festives à souhait ! Programme détaillé en cours de saison. Réservation : en ligne, par mail à billetterie@montsaintaignan.fr, par téléphone au 02 79 18 99 00 et à l’Espace Marc-Sangnier du mardi au vendredi de 13h30 à 17h30. Espace Marc Sangnier Rue Nicolas Poussin Mont Saint Aignan Mont-Saint-Aignan 76130 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://montsaintaignan.notre-billetterie.fr/billets?spec=184&kld=2324 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@montsaintaignan.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 79 18 99 00 »}] [{« link »: « https://montsaintaignan.notre-billetterie.fr/billets?spec=184&kld=2324 »}, {« link »: « mailto:billetterie@montsaintaignan.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Mont-Saint-Aignan, Seine-Maritime Autres Lieu Espace Marc Sangnier Adresse Rue Nicolas Poussin Mont Saint Aignan Ville Mont-Saint-Aignan Departement Seine-Maritime

