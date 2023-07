Agnès Gorda Trio Espace Marc Sangnier Mont-Saint-Aignan, 19 décembre 2023, Mont-Saint-Aignan.

Agnès Gorda Trio Mardi 19 décembre, 20h30 Espace Marc Sangnier 15€ / 12€ / 10€

Dès son plus jeune âge, Agnès Gorda choisit le piano et c’est dans le jazz qu’elle trouvera de quoi concilier sa curiosité pour la recherche harmonique avec son goût pour le blues et les musiques traditionnelles.

Elle intègre rapidement diverses formations de jazz, parfois d’avant-garde.

De retour de New-York, elle fonde un trio influencé par Bud Powell, Thelonious Monk et Charlie Parker, où l’on peut entendre aussi bien des standards arrangés que ses propres compositions.

Réservation : Accueil billetterie du CDN de Normandie-Rouen, par téléphone au 02 35 70 22 82.

Espace Marc Sangnier Rue Nicolas Poussin Mont Saint Aignan Mont-Saint-Aignan 76130 Seine-Maritime Normandie

2023-12-19T20:30:00+01:00 – 2023-12-19T22:00:00+01:00

