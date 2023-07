Ficelle Espace Marc Sangnier Mont-Saint-Aignan, 17 décembre 2023, Mont-Saint-Aignan.

Ficelle Dimanche 17 décembre, 10h30, 15h30 Espace Marc Sangnier

C’est décidé, Ficelle, petit être de fil, se lance dans une odyssée : il va oser ! Oser tomber pour mieux se relever, oser affronter ses peurs pour découvrir un monde fragile, parfois hostile mais souvent fertile et en apprécier les petits riens qui constituent l’essence de la vie. Mais il n’est pas seul dans son odyssée : le chant envoûtant d’un musicien à la kora cristalline et la tendresse d’une marionnettiste l’aideront dans son parcours initiatique délicatement tissé.

Un vrai bijou visuel et musical !

“Ficelle est un magnifique spectacle, plein de magie et de poésie. Un moment tout doux, un vrai plaisir pour les yeux et les oreilles. La magie opère tout aussi bien sur les enfants que sur les adultes!”

Anna Yorka – theatre.com

Moment musical à l’issue du spectacle par le Conservatoire de Rouen.

