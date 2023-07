David Kadouch Espace Marc Sangnier Mont-Saint-Aignan, 12 décembre 2023, Mont-Saint-Aignan.

David Kadouch Mardi 12 décembre, 20h30 Espace Marc Sangnier 25€ / 5€

En partenariat avec l’Animation Musicale à l’Université (AMU).

L’Espace Marc-Sangnier accueille David Kadouch, l’un des pianistes les plus talentueux de sa génération. Formé auprès des plus grands maîtres tels que Murray Perahia, Maurizio Pollini, Maria-Joao Pires et Daniel Barenboim, il se produit dans les plus belles salles du monde. David Kadouch est régulièrement l’invité soliste des plus prestigieux orchestres internationaux. Son disque « Révolution » primé Choc Classica de l’année 2019 est largement salué par la critique.

Au programme des œuvres de Ethel Smyth (1858-1944), Reynaldo Hahn (1874-1947), Wanda Landowska (1879-1959), Francis Poulenc (1899-1963), BENJAMIN Britten (1913-1976), Karol Szymanowski (1882-1937). Oeuvres réunies autour du thème : les temples de l’Amitié.

Réservation sur le site de l’AMU pour les abonnements. Pour les billets à l’unité, réservation sur place le soir du spectacle ou auprès de Claudia Höbel 18 rue du petit porche 76000 Rouen.

Espace Marc Sangnier Rue Nicolas Poussin Mont Saint Aignan Mont-Saint-Aignan 76130 Seine-Maritime Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-12T20:30:00+01:00 – 2023-12-12T22:00:00+01:00

