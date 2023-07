Traditional Christmas carols Espace Marc Sangnier Mont-Saint-Aignan, 3 décembre 2023, Mont-Saint-Aignan.

Traditional Christmas carols Dimanche 3 décembre, 17h30 Espace Marc Sangnier Entrée libre et gratuite

Les chants de Noël sont une grande tradition des pays anglo-saxons. Enfants et adultes se retrouvent souvent en famille, entre amis ou en groupes dans la rue pour chanter et célébrer ainsi cette importante fête. Un groupe montsaintaignanais a souhaité vous faire partager notamment les chants qui illuminent le rude hiver de son Canada natal.

Emily Forsyth, chant

Soprano canadienne, auteur-compositeur-interprète, Emily Forsyth est diplômée en performance musicale de l’Université Concordia (Québec, Canada). Sa passion pour la musique et de l’enseignement l’a notamment menée à Maputo (Mozambique), Ulsan (Corée du Sud), Nagoya (Japon), Londres et Vancouver. Elle a pu à la fois y dispenser des cours d’anglais, de théâtre, d’écriture créative, participer à des récitals classiques, des opéras et créer des Chorégraphie de comédies musicales pour enfants.

Plus récemment, elle a présenté des récitals classiques avec Yves MOUCHEL et Christian LORANDIN et des concerts de chants traditionnels au sein du Celtic Rose Band.. Elle développe actuellement de nombreux projets pluridisciplinaires avec des artistes rouennais.

Julian Bowers, guitare

Auteur-compositeur-interprète, guitariste et lointain trompettiste, Julian Bowers est un habitué de la scène musicale rouennaise depuis bientôt 20 ans. Il anime le groupe Carny Barker au sein duquel s’exprime son amour pour le Rock, le blues, le jazz et le funk. Il a également fondé le Celtic Rose Band dans lequel il reprend avec sa femme les chants traditionnels anglo-saxons et celtiques dans des concerts qui les emmènent partout en France et dans le monde.

Espace Marc Sangnier Rue Nicolas Poussin Mont Saint Aignan Mont-Saint-Aignan 76130 Seine-Maritime Normandie

