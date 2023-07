Concert à table Espace Marc Sangnier Mont-Saint-Aignan, 1 décembre 2023, Mont-Saint-Aignan.

Concert à table Vendredi 1 décembre, 20h00 Espace Marc Sangnier 15€ / 10€ / 5€ / 1€

Imaginez la chanteuse et guitariste Claire Diterzi assise, là, tout près de vous.

Imaginez bouilloire électrique, éponge, robinet venir rejoindre les instruments sortis d’un malle à musique et la musicienne Lou Renaud-Bailly s’en emparer avec une dextérité à la fois minutieuse et facétieuse.

Imaginez un concert infiniment petit qui rejoue et déjoue des morceaux choisis du répertoire de Claire Diterzi, dans un jaillissement de sons rythmés, subtils et malicieux.

Bienvenue au concert à table où l’art du duo s’exerce avec une créativité jubilatoire !

Réservation : en ligne, par mail à billetterie@montsaintaignan.fr, par téléphone au 02 79 18 99 00 et à l’Espace Marc-Sangnier du mardi au vendredi de 13h30 à 17h30.

Espace Marc Sangnier Rue Nicolas Poussin Mont Saint Aignan Mont-Saint-Aignan 76130 Seine-Maritime Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-01T20:00:00+01:00 – 2023-12-01T21:00:00+01:00

