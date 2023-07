Emmanuel Bex Quartet Espace Marc Sangnier Mont-Saint-Aignan, 28 novembre 2023, Mont-Saint-Aignan.

Emmanuel Bex Quartet Mardi 28 novembre, 20h30 Espace Marc Sangnier 15€ / 12€ / 10€

Musicien multi récompensé (Victoire du Jazz, Prix Django Reinhardt, Académie du Jazz…) et maître incontesté de l’orgue Hammond, on dit de lui qu’il est « l’un des jazzmen le plus soulful de la planète »

Un quartet d’un soir à découvrir, plein de surprise et d’audace !

Réservation : accueil billetterie du CDN de Normandie-Rouen, par téléphone au 02 35 70 22 82.

Espace Marc Sangnier Rue Nicolas Poussin Mont Saint Aignan Mont-Saint-Aignan 76130 Seine-Maritime Normandie 02 35 70 22 82

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-28T20:30:00+01:00 – 2023-11-28T22:00:00+01:00

