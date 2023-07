Triwap Espace Marc Sangnier Mont-Saint-Aignan, 25 novembre 2023, Mont-Saint-Aignan.

Triwap Samedi 25 novembre, 20h00 Espace Marc Sangnier 15€ / 10€ / 5€ / 1€

Laissez-vous donc emporter par ce spectacle époustouflant proposé par un trio de talentueux chanteurs, brillants touche-à-tout, multi-instrumentistes ! Entre chansons à texte, salsa ou bien encore tango, flamenco et opérette, ces trois amis ont décidé de ne pas choisir. Avec un humour décapant et une énergie folle, ils brossent des portraits hauts en couleur dans une succession de sketches festifs.

Attention, ce spectacle nuit gravement à la déprime !

Réservation : en ligne, par mail à billetterie@montsaintaignan.fr, par téléphone au 02 79 18 99 00 et à l’Espace Marc-Sangnier du mardi au vendredi de 13h30 à 17h30.

Espace Marc Sangnier Rue Nicolas Poussin Mont Saint Aignan Mont-Saint-Aignan 76130 Seine-Maritime Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T20:00:00+01:00 – 2023-11-25T21:30:00+01:00

