Fric-frac l’arnaque Espace Marc Sangnier Mont-Saint-Aignan, 19 novembre 2023, Mont-Saint-Aignan.

Fric-frac l’arnaque Dimanche 19 novembre, 10h30 Espace Marc Sangnier 5€ / 1€

Émoi au village de Jarnac sur Scène : le coffre-fort de Monsieur le Notaire a été forcé. L’inspecteur Peloche, mène rondement l’enquête et débusque vite le coupable. Pourtant les cambriolages continuent ce qui oblige notre homme à rebattre les cartes et les indices jusqu’au moment où…

Entre burlesque et thriller haletant, ce clin d’œil ironique au polar et au cinéma des années cinquante, démontre que tout inspecteur ferait bien de retourner sept fois sa lampe dans sa poche avant de désigner le coupable idéal !

“Jubilatoire ! Quel bonheur ! Que d’inventions ! Les spectateurs, enfants et adultes réunis, étaient visiblement très heureux d’avoir assister à la naissance de ce polar décalé, mené par le comédien Alain Guhur avec une virtuosité à couper le souffle. Avec ce spectacle, Yvette Hamonic signe une mise en scène d’une grande ingéniosité. Voilà du grand art ! ”

OUEST FRANCE

Moment musical à l’issue du spectacle.

Réservation : en ligne, par mail à billetterie@montsaintaignan.fr, par téléphone au 02 79 18 99 00 et à l’Espace Marc-Sangnier du mardi au vendredi de 13h30 à 17h30.

Espace Marc Sangnier Rue Nicolas Poussin Mont Saint Aignan Mont-Saint-Aignan 76130 Seine-Maritime Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-19T10:30:00+01:00 – 2023-11-19T11:30:00+01:00

