Seine-Maritime Et si l’amour c’était aimer ? Espace Marc Sangnier Mont-Saint-Aignan, 10 novembre 2023, Mont-Saint-Aignan. Et si l’amour c’était aimer ? Vendredi 10 novembre, 20h00 Espace Marc Sangnier 15€ / 10€ / 5€ / 1€ Prenez le pastiche de romans-photos dessiné par Fabcaro dans lequel Sandrine tombe amoureuse d’un livreur de macédoine au risque de détruire le couple parfait qu’elle forme avec Henri.

Ajoutez-y les thèmes originaux créés pour l’occasion par le groupe rennais Totorro & Friend où transpirent une musique à la fois énergique et une candeur rafraichissante.

Mélangez le tout et vous obtiendrez une rencontre vrombissante : ce surprenant BD concert, construit comme une sorte de bande originale de livre, fait mouche ! Première partie : *Bruit.Blanc* trio instrumental Réservation : en ligne, par mail à billetterie@montsaintaignan.fr, par téléphone au 02 79 18 99 00 et à l’Espace Marc-Sangnier du mardi au vendredi de 13h30 à 17h30. Espace Marc Sangnier Rue Nicolas Poussin Mont Saint Aignan Mont-Saint-Aignan 76130 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://montsaintaignan.notre-billetterie.fr/billets?spec=178&kld=2324 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@montsaintaignan.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 79 18 99 00 »}] [{« link »: « https://montsaintaignan.notre-billetterie.fr/billets?spec=178&kld=2324 »}, {« link »: « mailto:billetterie@montsaintaignan.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

