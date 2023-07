La Montagne aux cent choix Espace Marc Sangnier Mont-Saint-Aignan, 27 octobre 2023, Mont-Saint-Aignan.

La Montagne aux cent choix Vendredi 27 octobre, 15h30 Espace Marc Sangnier Entrée gratuite sur réservation

Dans le cadre du dispositif Vacances en arts.

Et si les enfants pouvaient influer sur le spectacle qu’ils regardent ? Inspiré par des histoires fantastiques, un conteur leur propose un récit haletant interactif dont ils pourront choisir l’évolution grâce à une télécommande. Tandis que la musique interprétée en direct à la guitare et aux ondes Martenot décuple la tension, les enfants découvrent alors qu’il n’est parfois pas si simple de faire des choix, de prendre des risques et d’assumer la responsabilité de nos actes. Autant ludique que pédagogique !

Réservation : par mail à billetterie@montsaintaignan.fr, par téléphone au 02 79 18 99 00 et à l’Espace Marc-Sangnier du mardi au vendredi de 13h30 à 17h30.

Espace Marc Sangnier Rue Nicolas Poussin Mont Saint Aignan Mont-Saint-Aignan 76130 Seine-Maritime Normandie

2023-10-27T15:30:00+02:00 – 2023-10-27T16:30:00+02:00

