LES MIDIS SURPRISES Espace Marc Sangnier Mont-Saint-Aignan, 19 octobre 2023, Mont-Saint-Aignan.

LES MIDIS SURPRISES Jeudi 19 octobre, 12h30 Espace Marc Sangnier Sur Inscription au 02 35 70 22 82 ou billetterie@cdn-normandierouen.fr

Pour pimenter votre pause méridienne, la Ville de Mont-Saint-Aignan et le CDN de Normandie-Rouen se sont mobilisés et vous proposent une fois par mois Les Midis surprises ouverts à tous et à toutes :

Un midi étudiant, c’est d’abord la possibilité soit d’apporter son repas soit de manger un plat équilibré préparé par des traiteurs locaux à un prix bas (Entrée/plat ou plat/dessert : tarif plein 8€ | tarif étudiant 4€ ; Entrée/plat/dessert : tarif plein 11€ | tarif étudiant 6€ ; Plat seul : tarif unique 6€).

C’est aussi le plaisir d’assister à une proposition en lien avec la programmation culturelle :

Pour ce premier Midi surprise de la saison 2023/24, nous aurons le plaisir d’accueillir Pot au rose avec la metteuse en scène Garance Bonotto en écho à son spectacle Pink Machine proposé par le CDN de Normandie-Rouen les 11, 12 et 13 octobre au théâtre de la Foudre.

Espace Marc Sangnier Rue Nicolas Poussin Mont Saint Aignan Mont-Saint-Aignan 76130 Seine-Maritime Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-19T12:30:00+02:00 – 2023-10-19T13:30:00+02:00

2023-10-19T12:30:00+02:00 – 2023-10-19T13:30:00+02:00